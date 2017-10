VIDÉO - Mondial 2018 : le (futur) camp de base des Bleus en Russie en images

Le Hilton Garden Inn a l'avantage d'être implanté à proximité de l'aéroport Cheremetievo de Moscou, le deuxième plus grand aéroport du pays. Outre cet aspect déterminant, puisqu'il permettrait aux Bleus d'éviter les déplacements inutiles pendant toute la durée de l'épreuve, cet hôtel niché en plein coeur de la forêt de l'Oblast dispose d'installations luxueuses. Au sein du complexe, Hugo Lloris et ses coéquipiers auront accès à une piscine, une plage artificielle, un étang de pêche, un endroit pour recevoir les familles et des zones de récupération. Sur le site de l'hôtel, les chambres sont affichés au prix de 67 euros... pour la moins chère.





D'après les informations des deux quotidiens, le sélectionneur Didier Deschamps aurait validé cet établissement dès cet été, sur les conseils du staff des Bleus, qui a multiplié les déplacements en Russie entre fin 2016 et le printemps dernier. La FFF dispose d'une option prioritaire qu'elle doit à présent lever dans les prochaines semaines. Toutefois, elle ne devrait pas communiquer avant le tirage au sort, le 1er décembre prochain à Moscou.