VIDÉO - Mondial 2018 : le but "fantôme" qui envoie le Panama au paradis et élimine les États-Unis

Les ralentis ne laissent d'ailleurs pas de place au doute. Sur le corner dévié par Gabriel Torres puis prolongé au sol de la tête par Blas Perez, le ballon file en direction du but avant d'être stoppé par le Costaricain Ronald Matarrita. S'ensuit un cafouillage dans la surface. Après quelques secondes de flou, l'arbitre hondurien Walter Lopez décide finalement d'accorder le but... bien que les images prouvent le contraire de manière assez évidente. À noter que ce but n'aurait sans doute jamais été validé si la "goal-line technology" avait été utilisée.





Malgré cette égalisation, le Panama n'était alors ni qualifié ni barragiste. C'est finalement en toute fin de match que ce but égalisateur prend tout son sens. À la 88e minute, les Panaméens prennent l'avantage et repassent troisième grâce à un meilleur goal-average que le Honduras, vainqueurs du Mexique (3-2), et que les États-Unis, battus 2-1 à Trinité-et-Tobago.