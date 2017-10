VIDÉO - Mondial 2018 : Falcao a-t-il arrangé le match entre le Pérou et la Colombie ?

À six minutes du coup de sifflet final, alors que le tableau d'affichage affichait 1-1, Chará entre en jeu et donne à ses coéquipiers les scores de Brésil-Chili (3-0) et Paraguay-Venezuela (0-1). Dans la foulée, en bon capitaine, Falcao part "subtilement" discuter avec certains Péruviens. Une compilation de la chaîne Caracol, diffusée après la rencontre, prouve qu'il a reçu ces instructions de son sélectionneur, José Pekerman, lui demandant de jouer les intermédiaires sur le terrain. Chose que celui qu'on surnomme "El Tigre" n'a pas nié lorsqu'il a été interrogé à l'issue de la rencontre.





Au micro de la Panamericana Television, le milieu de terrain péruvien Renato Tapia a confirmé cet échange avec le capitaine des Cafeteros, démentant (maladroitement) les soupçons de pacte. ''Nous étions concentrés sur le jeu. Mais, au cours des cinq dernières minutes, les Colombiens nous ont approchés. Ils connaissaient la situation des autres matches (...), a-t-il expliqué. J'ai parlé à Radamel et il m'a dit que nous étions tous les deux qualifiés, j'étais tellement heureux''.