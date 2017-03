VIDÉO - Raymond Kopa, "le Napoléon du foot", en 5 chiffres

Petit gabarit (1,68m, la même taille que Lionel Messi), il a rejoint le Real Madrid en 1956 contre la somme record pour l'époque de 52 millions de francs (un million d'euros aujourd'hui), quelques semaines avoir perdu la Coupe d'Europe face aux Espagnols. International à 45 reprises (18 buts), "Kopita" a vécu des hauts et des bas en équipe de France.





Avec son ami Just Fontaine, meilleur buteur de la Coupe du monde 1958 (13 buts), il a porté les Bleus sur le podium. Cinq ans plus tard, en 1963, celui qui a cotôyé Di Stefano et Puskas est suspendu six mois aprtès avoir déclaré : "Les footballeurs sont des esclaves", rapport à l'omnipotence des dirigeants de l'époque qui avait la main sur la carrière d’un footballeur et qui pouvaient négocier un transfert sans même en avertir le principal intéressé.





Finalement, de retour à Reims, il a raccroché en 1967 à 35 ans, après une nouvelle relégation du club. Mais en amoureux du football, il a poursuivi sa carrière jusqu'à ses 70 ans, à côté d'Angers, sa ville de coeur. Kopa, le foot, il avait ça dans le sang.