VIDÉO - Découvrez le Yabusame, une technique de tir à l'arc japonaise pratiquée à cheval

En plein dans le mil(le). Lundi, de nombreuses personnes se sont rassemblées au sanctuaire de Miyazaki, dans l'Ouest du Japon, pour assister à un concours de Yabusame.





Mais qu'est-ce que le Yabusame ?





Le Yabusame est une technique ancestrale japonnaise de tir à l'arc qui se pratique à cheval. L'archer contrôle son cheval principalement avec ses genoux, puisqu'il a besoin de ses deux mains pour bander l'arc et tirer au cri de "In-yo-in-yo" ("obscurité et lumière" ). La flèche est épointée et en forme de cercle afin de faire un bruit plus fort lorsqu'elle frappe la cible.





Lors de cette prestation, douze archers à cheval en costumes traditionnels de Samouraï participaient. Le parcours s'étalait sur une distance de 230 mètres où les cavaliers devaient lancer des flèches sur des cibles d'un diamètre de 60 centimètres.

Toucher les trois cibles est considéré comme une admirable réussite.