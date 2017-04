VIDEO- Des joueurs de l'OL agressés sur le terrain par des supporters bastiais, le match ne reprendra pas

Match arrêté. On rentre. Le stade Armand-Cesari de Furiani a été le théâtre d'incidents rarissime en Ligue 1 dimanche. Des supporters du RC Bastia sont entrés sur la pelouse pendant l'échauffement puis à la mi-temps pour s'en prendre à des joueurs et au staff lyonnais. La sécurité du club s'est rapidement interposée pour protéger les Lyonnais. Les faits, filmés en direct, ont donné lieu à un torrent de commentaires et de réactions indignées. Après le retour aux vestiaires à la mi-temps, les arbitres et la LFP ont indiqué que le match ne reprendrait pas.





Des sanctions sont à craindre pour le club corse : la commission de discipline de la LFP va en effet se saisir dès cette semaine de ces incidents. Une enquête en flagrance pour "violences" a été ouverte sur ces faits, a annoncé le procureur de la République Nicolas Bessone, arrivé sur place durant la rencontre. L'enquête a été confiée à la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP).





Les deux équipes devaient s'affronter à 17 heures mais le coup d'envoi du match a été retardéde 50 minutes. Mais de nouveaux heurts la mi-temps ont eu raison du match.