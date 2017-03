VIDÉO - Disparition de Raymond Kopa : l'hommage silencieux de Zinédine Zidane, Cristiano Ronaldo et des joueurs du Real Madrid

"Uni dans la douleur". Le Real Madrid a déploré vendredi la disparition d'une "grande étoile de son époque", Raymond Kopa, légende du football français et ancienne gloire de l'équipe espagnole dirigée aujourd'hui par un autre numéro 10 mythique? Zinédine Zidane. L'ancien meneur de jeu de la Casa Blanca est décédé à l'âge de 85 ans, des suites d'une longue maladie. C'est donc avec une certaine émotion que le club madrilène lui a rendu hommage, en respectant une minute de silence.





Dans la foulée, Zinédine Zidane s'est exprimé sur le sujet en conférence de presse : "C’est lui qui nous a montré le chemin. C’est le premier qui est venu au Real Madrid à une époque où ce n’était pas facile de jouer dans un club comme celui-là et il l’a fait de la plus belle des manières." "Il a marqué son histoire. On est très touchés par sa disparition. (...) Cela a été un exemple pour tout le monde même si je n’ai pas pu le voir quand j’étais petit, c’était une autre époque. Mais j’ai vu les images par la suite et c’est quelqu’un qui nous a montré la voie, non seulement avec Madrid mais aussi avec l’équipe de France" a ajouté l'actuel entraîneur du Real Madrid.