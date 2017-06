VIDÉO - Qui est Frank Ntilikina, le jeune basketteur français choisi cette nuit par les New York Knicks lors de la draft NBA ?

"J'avais demandé à mon agent et à ma famille de ne rien me dire, a réagi le nouveau joyau du basket français, selon des propos rapportés par l'Agence France Presse. Je voulais vraiment vivre la Draft à fond. Ça fait pas mal de temps que je la regarde et je m'imaginais juste d'être à la place des futurs draftés. Et entendre le nom, l'apprendre quand on l'entend et pas juste un peu avant, ça me fait vraiment kiffer. C'est comme ça que je voulais l'apprendre. (...) Je ne me suis pas mis dans la tête à 100% que j'allais être pris par les Knicks. Je savais que mon nom était dans la discussion dans certaines autres équipes. Après, on s'y prépare, on sait qu'il peut se passer plein de choses dans la Draft, qu'on ne contrôle pas. Je voulais juste vivre le moment à fond avec ma famille, profiter, vivre mon rêve, qui devient réalité. Ça fait du bien, ça me donne de la motivation."