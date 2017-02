VIDÉO - En direct à la télévision égyptienne, Lionel Messi refuse de parler anglais

Lionel Messi est chafouin. Après la sombre défaite au Parc des Princes face au PSG (0-4) et le succès acquis dans la douleur contre Leganes (2-1), l'Argentin du Barça s'est envolé pour le Caire, en Égypte, pour la bonne cause. "La Pulga", le surnom du quintuple Ballon d'Or, a prêté son image à l'initiative Tour n'Cure qui lutte contre l'hépatite C. Mais malgré l'accueil digne d'un roi qu'il a reçu lors de son séjour de bienfaisance, Messi n'a pas affiché l'air enjoué qu'on lui connaît d'habitude.





Dernier exemple en date : une interview accordée à la télévision égyptienne, au pied des pyramides de Gizeh. Pendant cet entretien, il lui a été demandé de dire "J'aime l'Égypte" en anglais ("I love Egypt"). Et malgré, l'insistance de l'un de ses interlocuteurs, Lionel Messi a refusé, poliment, la demande préférant s'exprimer en espagnol ("Amo Egipto"). À l'image, la gêne s'installe rapidement. En toute conscience, la star du Barça se depêche alors d'écourter la séquence.