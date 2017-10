VIDÉO - "Ça n'a pas été simple" : dans le vestiaire des Bleus après la qualification face à la Biélorussie

"Objectif atteint". A l'image du joueur qu'il était et de l'entraîneur qu'il est devenu, Didier Deschamps a surtout voulut retenir le positif, et l'essentiel, d'ailleurs, de cette soirée sans beaucoup de plaisir au Stade de France mardi soir : la qualification pour le Mondial russe. Un succès dans la douleur et sans la manière qui ne satisfait pas vraiment les observateurs. Voire qui les inquiètent... Autant d'interrogations et de doutes que, même s'il n'est "pas borgne ou aveugle", le sélectionneur n'a évidemment pas mentionné dans son discours d'après-match.