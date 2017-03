Vidéo - France-Espagne : Les Bleus dubitatifs

DOUTES - Pour la première fois en match officiel, l’équipe de France a expérimenté l’arbitrage vidéo. C’était face à l’Espagne ce mardi soir. L’expérience ne leur a pas spécialement réussi puisqu’un but (hors-jeu) d’Antoine Griezmann a été refusé, et un autre accordé plus tard à l’Espagne. Depuis, les Français pestent un peu contre cette "innovation".