VIDEO - Luka et Nikola Karabatic, deux frères et une même passion

C'est la fratrie la plus célèbre du handball français, voire du sport français. Nikola et Luka Karabatic sont attendus au tournant ce mardi pour le quart de finale du Mondial face à la Suède et à cette occasion, le match sera retransmis sur TF1 et TMC.





Double champion olympique, triple champion du monde, Nikola Karabatic n’est plus à présenter dans le paysage sportif français. L'homme, reste pourtant humble et nous avait reçu, quelques jours avant les débuts du mondial.