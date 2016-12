VIDÉO - Galères, images inédites, émotions... Thomas Coville se confie sur son record du tour du monde à la voile

"Ce qui ne te tue pas te rends plus fort". Cette phrase que l'on doit au philosophe allemand Friedrich Nietzsche, dans son essai "Le crépuscule des idoles" (1888), résume parfaitement la conviction qui a animé Thomas Coville tout le long de son difficile périple pour pulvériser dimanche le record du monde à la voile, sans escale, à bord de son maxi-trimaran, en 49 jours, 3 heures, 7 minutes et 38 secondes. "49 jours 3 h c’est un chiffre, c’est l’histoire d’un mec qui tombe et qui se relève, de l'équipe qui casse un bateau et le répare", a exprimé, visiblement ému, Thomas Coville sur LCI, rendant hommage à tous ceux qui ont rendu possible cet exploit.