VIDÉO - "Ils nous mentent" : star de la NBA, Kyrie Irving est convaincu que la Terre est plate

Tout a commencé avec le podcast Road Trippin’ with R.J. & Channing, deux de ses coéquipiers. Invité à s'exprimer sur l'existence des aliens, sa réponse (voir à partir de la 15 minutes) a de quoi décontenancer. "Je pense qu’il y a des formes de vie extra-terrestres qui existent dans l’univers", a-t-il expliqué. Dès lors, le natif de Melbourne, en Australie, s'est totalement lâché. "La Terre est plate, la Terre est plate, répète-t-il. Je pense que vous devez faire recherches là-dessus. C'est juste sous nos yeux, je vous le dis c'est juste sous nos yeux. Ils (ndlr : il n'a pas été plus précis) nous mentent (...) Ils vous mettent volontairement dans la direction de ce qu'il faut croire et de ce qu'il ne faut pas croire. La vérité est juste là, il vous suffit d’aller chercher."





Et alors qu'on aurait pu croire qu'il allait en rester là, après avoir fait le buzz sur Twitter, Kyrie Irving a confirmé ses dires vendredi depuis la Nouvelle-Orléans, où se déroule le très attendu All-Star Game. Il a d'ailleurs encouragé au micro d'Arash Markazi, journaliste à ESPN ceux qui doutent à faire des recherches pour voir s'il dit vrai ou non. "J'ai vu beaucoup de choses pendant mes années à l'école, a-t-il ajouté. On me disait qu'elles étaient vraies, et finalement, elles se sont avérées totalement fausses". Alors blague potache ou vraie conviction ? On vous laisse vous faire votre propre avis sur la question.