VIDÉO - JO 2024 ou 2028 : à quoi ressembleront les installations de Paris ? Faites la visite en 3D !

APERÇU - Paris et Los Angeles sont assurées d'accueillir les Jeux Olympiques de 2024 ou 2028, a officiellement décidé ce mardi le CIO en validant le principe de la double attribution des Jeux à ces villes. TF1 a reconstitué pour l'occasion les installations et le village olympique imaginés dans la capitale. Une visite en 3D, comme si on y était.