VIDÉO - L’Arc de Triomphe illuminé pour célébrer le coup d’envoi du Mondial 2017 de handball

Devant une cinquantaine de personnes parmi lesquelles des membres de l'organisation, des volontaires et autres ambassadeurs du handball tricolore, l'animation surprise préparée par la Ville de Paris se voulait ambitieuse, dans un contexte marqué par la candidature parisienne aux JO 2024. "Ce Mondial est l'occasion de démontrer au Comité international olympique (CIO) notre savoir-faire, la passion et la ferveur du public français, et de prouver que Paris est une ville accueillante, une ville ouverte sur le monde", a confirmé Jean-François Martins, adjoint aux Sports à la mairie de Paris. Une ville qui a le sens du spectacle, aussi.