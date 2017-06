VIDEO - L'incroyable départ de "The Brigde 2017", avec un A380 en "guest star" survolant le Queen Mary 2

COURSE - Un paquebot ultra puissant (et ultra-mythique) face à quatre maxi-trimarans. Et soudain, un géant des airs qui survole la baie de Saint-Nazaire. Ce dimanche soir à 19 heures, le Queen Mary II s’est élancé depuis Saint-Nazaire en direction de New York sous le regard de dizaines de milliers de spectateurs pour le départ de The Bridge.