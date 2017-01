VIDÉO - La belle histoire du jour : il marque un panier à 95.000 dollars et offre une voiture à sa mère

En voilà un pour qui 2017 s'annonce bien. Entre le troisième et le quatrième quart-temps du match contre Memphis mardi soir, remporté par les Lakers (116-102), un certain Jerald Acoba a tenté, et réussi un tir du milieu du terrain. En récompense, il a reçu un chèque de 95.000 dollars, soit un peu plus de 91.000 euros. Une coquette somme qui s'explique par les ratés répétitifs de ses prédécesseurs, le dernier vainqueur n'ayant remporté "que" 35.000 dollars en novembre dernier.