VIDÉO - La joueuse de badminton la plus titrée de France est une mamie de 72 ans

C'est une joueuse de badminton qui possède 34 titres nationaux... et plus du double, en années au compteur. A 72 ans, Viviane Bonnay est la vétérane de ce sport en France. Elle revient tout juste des championnats mondiaux en catégorie senior, qui ont eu lieu en Inde. Eliminée en demi-finale contre une Japonaise, cette Mayennaise a terminé la compétition avec une médaille de bronze.





Une récompense de plus pour celle qui a débuté sa carrière il y a déjà plus de 50 ans en Normandie. Depuis, les médailles et les prix se sont accumulés sur ses étagères. A son âge, sa technique et sa souplesse feraient pâlir d'envie n'importe quel sportif de 20 ans. "Elle a tellement de technique qu’elle met le volant où elle veut et puis nous on court après", en rigole un de ses adversaires.