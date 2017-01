VIDÉO - La légende du tennis Rod Laver dévoile une statue à sa gloire

Le Melbourne Park ne sera maintenant jamais dépeuplé. Ce jeudi, une statue à la gloire de la légende du tennis australien Rod Laver a été dévoilée, en face de l'enceinte qui porte son nom : la Rod Laver Arena. Plus grande et plus large que le vainqueur de onze tournois du Grand Chelem - qui faisait partie des plus petits joueurs du circuit à son époque -, la statue du joueur est faite entière de bronze.





Sur Twitter, le staff de l'Open d'Australie, qui commencera le 16 janvier, a également tenu à rendre hommage à celui qui était surnommé "La Fusée" durant sa carrière.