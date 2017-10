VIDÉO - "Le coup de main est rapide à prendre" : on a testé le lancer de hache

L’entrée se fait par une petite rue du XVIIIe arrondissement. Juste derrière les rails du TGV qui conduisent à la gare du Nord. Derrière la devanture discrète, des cris rauques et des bruits sourds résonnent. Ici, on ne fait pas dans la dentelle. D’ailleurs, dès que l’on passe le pas de la porte, des rondins plantés de grosses haches et une horde d’individus déchaînés vêtus de chemises de bûcherons installent le décor. Bienvenue dans la première salle de lancer de hache française. Celui qui a eu l’idée de l’ouvrir, c’est Thomas Morel.





Ce trentenaire, ancien conseiller en finance, a découvert cette discipline lors d’un voyage au Canada. Là-bas, le lancer de hache est très populaire. "C’est un sport qui existe depuis une quinzaine d’années là-bas. […] Et j’ai voulu le faire découvrir aux Français", raconte-t-il. Ici, en Hexagone, seule la Fédération française de lancer de couteaux permet de pratiquer cette discipline. Elle compte une dizaine de clubs. "Mais c’est un petit peu élitiste", précise Thomas Morel.





Une fois la hache en main, le principe est simple. Dans cet ancien centre de contrôle technique reconverti, les joueurs se partagent dix cibles, qui ressemblent à peu de choses près à celles utilisées pour le tir à l’arc. Chacune d’elles, tapissée d’écorces, est placée au bout d’un couloir grillagé. C’est mieux, si l’on veut éviter de décapiter son voisin. Après avoir adopté la bonne position, coude plié à 90 degrés et jambe gauche en avant, l’aspirant bûcheron n’a plus qu’à réaliser son lancer et espérer atteindre la cible. "Le coup de main est rapide à prendre", nous assure Xavier, qui vient pour la première fois. Nous, on n’en dirait pas autant. Mais après tout, chacun son truc !