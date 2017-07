VIDÉO - Une victoire à Wimbledon arrosée pour Roger Federer, et c'est lui qui le dit !

"Je me suis couché à 5 heures du matin, et au réveil je ne me sentais pas bien". A 35 ans, Roger Federer semble avoir fêté comme il se doit sa victoire hier à Wimbledon, lui qui s'est imposé facilement face à Marin Cilic. Et ce n'est pas ce match mais bien la soirée qui a eu lieu ensuite qui était la cause de la fatigue du tennisman en conférence de presse.