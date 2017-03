VIDÉO - Barça-PSG : le pronostic d'IAM, fans de l'OM, ne va pas plaire aux Parisiens

On avait déjà tenté le coup. Juste après la rouste infligée par les Parisiens au Barça, le 14 février dernier (un 4-0 des familles, rappelons-le), on avait demandé aux fans emblématiques de l'OM ce qu'ils pensaient de la démonstration de force de leurs meilleurs ennemis (voir plus bas). On avait eu droit à un festival de mauvaise foi. Mais on n'a pas lâché l'affaire. Et avant que les Parisiens n'affrontent les Catalans, ce mercredi au Camp Nou de Barcelone, nous sommes allés demander aux Marseillais du moment - le groupe IAM - si leur respect avait été forcé...





Fervents supporters de l'OM, les rappeurs - qui sortent un nouvel album intitulé Rêvolution - espèrent bien sûr voir le Barça étriller le PSG. Leur pronostic... 5 à 0. Soit le score qui ferait des coéquipiers de Lionel Messi la toute première équipe de l'histoire de la Ligue des champions à se qualifier malgré une défaite 4 à 0 à l'aller et qui, pile poil, éliminerait Paris. Un voeu qui n'a - évidemment - rien à voir avec le fait que, le 26 février dernier, les Parisiens sont venus ratatiner les Olympiens au Vélodrome.