VIDÉO – Loin de la primaire de la gauche, François Hollande se régale au handball : "Ça fait la fierté de la France… dans ces moments-là"

"C’est une belle équipe, qui en plus a mérité la victoire. Parce qu’il faut quand même convenir qu’à la mi-temps, les choses n’étaient pas si simples, a-t-il analysé. On a été dominés pendant une large partie de la première période. Formidable équipe de France ! Qui remporte tout. Ça nous fait du bien ! Ça nous fait du bien ! Aux Jeux olympiques, ça a été une déception, avec une défaite en finale. Là, ils ont de nouveau été champions du monde, avec un grand gardien. Omeyer au début, Gérard ensuite. Les deux ont été très bons durant toute la compétition. Il y a une équipe de jeunes, d’anciens, avec un très bel esprit. Et ça fait, je crois, la fierté de la France, dans ces moments-là." Ces moments-là ? Mais quels moments ? Franchement goguenard, voici ce qu’il a répondu, en rigolant, quand Caroline Henry l’a interrogé au sujet de la ferveur populaire autour des Bleus : "Oui, tous pour la France ! Ça pourrait être un bon slogan : tous pour la France." Un slogan pour qui ?