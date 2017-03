VIDÉO - Madère : un aéroport à son nom et buste (raté) pour Cristiano Ronaldo !

Pas de quoi pour autant gâcher la journée de CR7, lui qui est un habitué des critiques, mais surtout des honneurs. Car avant cet aéroport et ce buste, un musée portant son nom et financé par le sportif lui-même, a ouvert il y a un an sur l'île de Madère et regroupe l'ensemble de ses trophées dont deux de ses Ballons d'or. Il a déjà attiré plus de 100 000 visiteurs. Une statue géante du prodige avait également été inaugurée sur l'une des avenues principales de l'île en 2016.





Originaire d'un quartier populaire situé sur les hauteurs de l'île, Cristiano Ronaldo a fait ses débuts dans le petit club local du CF Andorinha puis au Nacional de Madère, avant d'être repéré à 11 ans par le Sporting Portugal et de s'envoler pour Lisbonne. Il devient ensuite une star mondiale à Manchester United avant d'être transféré en 2009 au Real Madrid, l'un des plus grands clubs de football au monde.