VIDÉO - "La grande annonce" de Kylian Mbappé sur son avenir risque de vous surprendre

Le visage fermé, l'air grave, le jeune - annoncé au Real Madrid, à Manchester City et au PSG - commence son propos en faisant clairement référence aux rumeurs sur son avenir. Il évoque en premier lieu la réflexion personnelle menée avec sa famille, son père en particulier. "Ces derniers temps, mon nom a été associé à différentes choses, différentes rumeurs. Je pense qu'il était important pour moi de vous tenir au courant. Avec ma famille, on a beaucoup réfléchi. On a mesuré le pour et le contre. On est parvenu à une décision." Et après 40 secondes d'un suspense interminable, Mbappé se lance enfin... et dévoile - plié de rire - la nouvelle paire de crampons fournie par son équipementier pour fouler les pelouses la saison prochaine. Tout est bon pour faire parler de soi... et pour se moquer des sempiternelles rumeurs relayées en période de mercato.