VIDÉO – "Merci mon dieu" : le défenseur du Chapecoense, Alan Ruschel, dévoile sa rééducation aux internautes

"Merci mon dieu, un jour et une étape de plus dans ma récupération. Nous avançons avec force et équilibre" Ces mots sont ceux du défenseur du Chapecoense, Alan Ruschel, qui a posté sur son compte Instagram une vidéo de sa rééducation.





Touché à la colonne vertébrale et à l’abdomen, le joueur a fait la promesse de rechausser les crampons. "J'ai calculé : trois mois pour calcifier la colonne, et encore deux mois pour renforcer les muscles". Trois mois après, il ne lâche rien. "Je devais être assis dans le fond, mais Cadu (un dirigeant) m'a demandé de changer pour laisser les journalistes ensemble. Je ne voulais pas mais Follmann (un coéquipier qui a aussi survécu, ndlr) a insisté pour que je m'assoie à côté de lui", expliquait ce miraculé en conférence de presse en décembre dernier, qui compte bien rendre hommage à ses amis disparus.