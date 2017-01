VIDÉO - Mondial de hand : quand les Bleus font sauter de joie Yann Barthès après leur victoire

Suivant ainsi le rythme des joueurs qui reprenaient dans le même temps ce slogan avec les 28.000 supporters venus les encourager à Lille. Et s'y Barthès a d'abord tenté, en vain, de faire refaire un clapping aux coéquipiers de Nikola Karabatic, il s'est finalement largement contenté de cette séquence très sportive et drôle. Et nous aussi.