VIDÉO - Mondiaux : Adrian Solano, le Vénézuélien qui ne savait pas skier

Une humilité qui force le respect. Il est Vénézuélien, s'appelle Adrian Solano et participe aux Championnats du monde de ski nordique qui se tiennent jusqu'au 5 mars à Lahti, en Finlande. Mercredi, il a pris part aux qualifications du 10 km. Remarqué pour sa technique atypique et ses nombreuses chutes, Solano s'est montré incapable de tenir sur ses skis. Officiellement, il n'a pas terminé la course. Mais il n'a jamais abandonné, heureux tout de même d'avoir pu participer à une épreuve qu'il a failli manquer.





Censé s'entraîner un mois en Suède avant la compétition, le skieur de 22 ans a en effet vécu un véritable calvaire. Le 19 janvier, le Vénézuélien fait escale à Paris. Mais là, alors qu'il est en règle dans ses papiers, rien ne se passe comme prévu : "J'ai expliqué que j'allais en Suède pour m'entraîner, avait-il expliqué à l'AFP. Ils (les douaniers) n'ont pas cru que je faisais du ski au Venezuela (...) Je n'avais que 28 euros et les policiers m'ont accusé d'immigration parce que ça se passait mal dans mon pays".