VIDÉO - NBA : âmes sensibles s'abstenir ! La vilaine fracture de l'ailier star des Boston Celtics Gordon Hayward

A l'intersaison, et avant l'arrivée de Kyrie Irving dans le 5 majeur de Boston, Gordon Hayward était arrivé en grande pompe en provenance d'Utah, où il était en fin de contrat et avait fait ses débuts en NBA en 2010. Figurant parmi les joueurs les plus convoités en tant qu'agent libre, Hayward a signé un contrat de quatre ans avec la formation coachée par Brad Stevens, d'une valeur de 128 millions de dollars. Avec les Jazz, Hayward a terminé la saison 2016-2017 avec des moyennes de 21,9 points et 5,4 rebonds par match.





Dans le même temps, un autre incident a eu lieu dans la sphère NBA avec l'hospitalisation de l'ailier fort des Chicago Bulls, Nikola Mirotic. Selon Vertical, ce dernier souffrirait d'une commotion cérébrale et de fractures à la mâchoire après une altercation survenue à l'entraînement avec son coéquipier Bobby Portis. Deux mois d'absence sont d'ores et déjà évoqués pour l'international espagnol.