VIDÉO - Il demande sa petite amie en mariage pendant une "kiss cam"... mais rien ne se passe comme prévu

Bousculé par un probable ami, venu le féliciter alors qu'il attend (toujours) la réponse de sa dulcinée, le jeune homme perd l'équilibre et laisse échapper le bijou, provoquant la colère noire de la future mariée. S'ensuit une scène de panique, pendant laquelle de nombreux spectateurs ayant assisté à la demande ratée tentent de retrouver la bague égarée.





La vidéo (ci-dessus) a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Preuve en est, à ce jour, la publication Twitter des Hawks a été partagée plus de 18.000 fois et likée plus de 23.000 fois. Mais s'agissait-il d'une véritable demande ou d'une mise en scène ? Le doute est permis tant cela paraît (trop) gros pour être vrai. Nous, on vous laisse vous faire votre avis.