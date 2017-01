VIDÉO - "Qu’est-ce que tu cherches ?" : Tsonga et Wawrinka s'engueulent en plein match

Agacé par le reproche que lui a effectué Tsonga, le numéro 4 mondial s’est ensuite adressé à l’arbitre afin que le Français… arrête de le regarder. La petite chamaillerie digne de la cour de récréation a ensuite pris fin, laissant place au tennis. Et à ce petit jeu-là, c’est encore Stan Wawrinka qui s’est montré le plus fort en remportant facilement les deux derniers sets (6-4, 6-3) après 2 heures et 15 minutes de jeu. Suite à cette élimination de "JWT", il n'y a désormais plus de Français en lice à l'Open d'Australie.