VIDÉO - "Où sont tes manières ?" : quand Djokovic se fait vilipender par sa femme dans un FacebookLive pour avoir oublié de la remercier

Ce n'est pas un scoop, Novak Djokovic est un sportif connecté. Mardi, pendant une dizaine de minutes, le Serbe a partagé avec ses fans sa séance d'entraînement du jour, en direct sur sa page Facebook. Après quelques étirements, le tennisman, actuel numéro 2 mondial, s'est approché de l'objectif afin de saluer ses supporters de façon "plus intime, plus amicale"... mais a commis un impair impardonnable. Tout du moins de l'avis de sa femme, Jelena, qui depuis le début de la session, tenait la caméra.





Et les fans ont pu voir Jelena réprimander Novak. "Où sont tes manières ? "Merci, mon amour, merci"... ce n'est pourtant pas compliqué à dire !", a-t-elle pesté, passablement énervée d'avoir été oubliée. Sauf qu'à sa grande surprise, son mari a oublié de couper la retransmission. On notera la grimace gênée de Mme Djokovic, lorsqu'elle s'aperçoit qu'elle est toujours en direct sur le réseau social. À ce jour, la vidéo de cette "dispute" a été visionnée plus de 700.000 fois.