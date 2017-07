VIDÉO - "Phelps vs. Shark" : le grand requin blanc plus fort que le champion olympique Michael Phelps !

INSOLITE - Dans le cadre d'une émission spéciale "Phelps vs Shark : Great Gold vs. Great White", la chaîne américaine Discovery a diffusé cette nuit la course entre le nageur aux 28 médailles olympiques et le grand requin blanc. Pour des raisons de sécurité, le prédateur et le nageur n'ont pas nagé en même temps, ce qui a évidemment déçu les spectateurs.