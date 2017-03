VIDÉO – PSG : Hatem Ben Arfa demande du temps de jeu à Unai Emery dans un film surréaliste

Ses déclarations, parfois récitées par cœur, d’autres fois improvisées, ne sont pas moins lunaires. "Je me doutais, en venant à Paris, que ça allait être compliqué. Que j’arrivais dans un grand club, etc… Mais je ne pensais pas que ça allait être aussi compliqué que ça. Et je continue à me battre parce que c’est un club que j’aime profondément et que je sais que je peux aider cette équipe. A tous les matches, je sens et je sais que je peux vraiment aider cette équipe. Je me régale parce que j’ai la chance de jouer avec de très bons joueurs. Style Verratti, etc… Donc c’est toujours un plaisir de s’entraîner avec des joueurs comme ça. Et j’arrive à garder ce plaisir grâce à ça", embraye-t-il.





Avant de lancer cet appel, qui se veut le vibrant point d’orgue de ce film innovant : "Je ne revendique rien ici. Ni un temps de jeu, ni un poste précis. C’est juste que je veux vraiment qu’on me donne ma chance et que je sente qu’il y a vraiment une concurrence dans cette équipe. Je suis un compétiteur, un champion. Dans ma tête, je suis quelqu’un qui aime la gagne. Et c’est compliqué d’accepter cette situation, d’être remplaçant. On peut accepter d’être sur le banc si on sait que c’est temporaire ou que l’on peut y changer quelque chose. Sinon, c’est comme si c’était une punition. Si on me donne ma chance et que je ne suis pas bon, je partirai de moi-même. Même pas… Je comprendrais. Mais j’ai besoin qu’on me donne cette chance. Aujourd’hui, je n’accepte pas ma situation. Et c’est normal. Ce serait bizarre, même grave, d’accepter ça." On attend désormais avec impatience la réaction de son entraîneur, Unai Emery, à qui ce message était, semble-t-il, destiné.