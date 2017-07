VIDÉO - Evan Fournier, Thomas N'Gijol et des stars NBA... Quai 54, le tournoi de basket de rue, claque un dunk pour son grand retour

Si, sur le terrain le sport-champagne coule déjà à flots, les à-côtés en soirée s'annoncent tout aussi prometteurs. L'artiste Mokobé du groupe 113 et le comédien Thomas N'Gijol sont aux manettes de ce show à l'américaine qui se déroule sur deux jours. Des concerts de hip-hop vont animer comme à l'accoutumée le Quai 54. Sur scène, Keblack, Naza, Still Fresh, Amy et Hiro vont chauffer les spectateurs tout au long de ce samedi. Dosseh, Sadek, Ninho et Maahlox le Vibeur vont, eux, se produire, ce dimanche, avant que Young Thung, le protégé de Drake, enflamme pour clôre ces deux jours dédiés au sport et à la musique. "We love this game".