VIDÉO - Record du tour du monde : Thomas Coville fier de son "49.3", mais pas de celui de Manuel Valls...

Quand même les pieds bien sur terre. Auteur d'un impressionnant exploit, la précédente marque appartenait à à Francis Joyon et était de 57 jours et 13 heures en 2008, Thomas Coville est donc entré dans l'histoire de la voile. Un record et un tour du monde donc bouclé en moins de 50 jours qui n'ont pourtant pas fait perdre la tête au skipper breton. Et encore moins ses convictions. Car alors qu'il était accueilli en héros dans le port de Brest ce lundi et qu'il partageait sa joie avec les nombreux spectateurs présents et les journalistes, Coville ne s'est pas privé d'envoyer un petit tacle aux politiques et plus particulièrement à Manuel Valls.