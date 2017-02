VIDÉO - Rencontre avec le gymnaste Samir Aït Saïd, six mois après sa terrible blessure au tibia à Rio

Opéré à Rio avant d'être rapatrié, Samir Aït Saïd a commencé les séances de rééducation au centre médical de l’INSEP au bout de trois mois et les poursuit actuellement. Le but : reconstruire tranquillement sa jambe gauche meurtrie.





"C’est vrai que je fatigue un peu plus vite qu’avant. Mais je vais récupérer au fur et à mesure, quand je vais reprendre de la masse musculaire. C’est vrai que là, j’ai un mollet de coq", explique-t-il en riant.





Entre deux séances de rééducation, l'Antibois termine sa troisième année de kinésithérapie. Mais pas question pour autant d’abandonner la compétition.





"En 2012, je me suis blessé avant. Là, j’y suis allé et en plus je me suis qualifié pour la finale olympique. Prochain objectif maintenant, c’est de revenir avec la médaille", assure-t-il, bien déterminé à venger sa malédiction olympique.