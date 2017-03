VIDÉO - Coupe de France : festival de buts de Monaco et Marseille (4-3), le PSG s'impose à Niort (2-0)

Mercredi soir, en 8es de finale de la Coupe de France, l'Olympique de Marseille a joué comme un Petit Poucet. Bien sûr, les Marseillais n'ont rien d'amateurs en quête d'un instant de gloire miraculeuse mais, face à Monaco, ils ont été dominés de la tête et des épaules, du début à la fin de la rencontre, et ils sont néanmoins parvenus à égaliser par trois fois, au coeur et au courage. Cela n'a toutefois pas suffi : au bout de la prolongation, l'ASM a mis un quatrième but, synonyme de qualification en quarts. Même la magie de la Coupe a ses limites.





En parallèle, le PSG a, lui, disposé de tout aussi valeureux Chamois niortais, pensionnaires de Ligue 2, qui ont résisté avant d'encaisser, dans le dernier quart d'heure, des buts de Pastore et Cavani. Découvrez, ou revoyez, tous ces buts dans la vidéo ci-dessus, ainsi que tous les résultats des 8es et les affiches des quarts.