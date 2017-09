VIDÉO - "Inacceptable" : Romain Grosjean accidenté à cause d'une bouche d'égout sur le GP de Malaisie

Alerte sur la piste de Sepang. Après l'accident de Romain Grosjean (Hass) vendredi, toutes les bouches d'égout du circuit malaisien, où se dispute ce week-end le 15e Grand Prix de la saison de F1, vont être inspectées suite à l'accident vendredi du Français ont annoncé les organisateurs. "Nous allons refaire les scellés quand ce sera nécessaire et nous vérifierons tout ce soir (vendredi, ndlr). Le problème doit être réglé demain (samedi, ndlr", pour les essais libres 3 puis les qualifications, a délcaré le directeur de course, Charlie Whiting.





La bouche d'égout en question, située sur un vibreur à l'intérieur du virage N.9, s'est décrochée après les passages très rapprochés des monoplaces de Valtteri Bottas (Mercedes) et Kimi Räikkönen (Ferrari), probablement du fait de la puissance accrue en courbe des monoplaces de 2017. Quelques secondes plus tard, Grosjean a à son tour roulé dessus, ce qui a provoqué l'éclatement de son pneu arrière droit. Parti en tête-à-queue à plus de 200 km/h, il a heurté les barrières et endommagé grandement sa monoplace.