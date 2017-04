VIDÉO- Spectacle et soleil pour les championnats du monde de voltige aérienne à San Diego

Pour cette deuxième manche, c'est le Japonais Yoshihide Muroya qui s'est imposé sous le soleil californien. Trois Français sont toujours en lice pour devenir champion du monde même si lors de cette deuxième manche, ils n'ont pas vraiment brillé. Nicolas Ivanoff n'a gagné que 4 points et se classe septième, éliminé par l'américain Kirby Chambliss. François Le Vot et Mikaël Brageot qui eux n’ont pas franchi le cap des éliminatoires finissent respectivement douzième et treizième et n’engrangent aucun point.





Les 14 pilotes qui volent à basse altitude, à 15 m du sol s'affrontent dans des duels d'une minute. Prochaine étape, le Japon au mois de juin.