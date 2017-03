VIDÉO - Speed Masters : en tentant de battre le record du monde de ski de vitesse, Simon Billy fait une chute à 210km/h

Le jeune homme de 25 ans, fils du recordman Philippe Billy et passionné de vitesse depuis son plus jeune âge, avait pourtant une chance de réaliser un exploit puisqu’il détient actuellement le record de France avec une descente à 252,809 km/h. Il s’en sort avec une luxation du coude et quelques brûlures, mais ne pourra donc pas poursuivre le concours cette année. Il devrait retenter sa chance la suivante.