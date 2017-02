Super Bowl : avec la victoire historique de New England, Trump a finalement passé une bonne soirée

Pas tellement sur la performance scénique, mais dans le message délivré, qui n'a pas dû faire trembler l'homme le plus puissant du monde : la diva de la pop se contentant d'appeler à la tolérance et à l'inclusion, avec son choix de chansons, des très patriotiques "God Bless America" et "This Land is Your Land" à ses succès "Born This Way" et "Just Dance". Côté pub, les plus chères du monde puisque cette finale rassemble plus de 100 millions de téléspectateurs outre-Atlantique, on a par contre un peu plus forcé le trait et plusieurs marques ont voulu montrer leur désaccord avec la politique menée par Donal Trump.