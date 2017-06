Christian Prudhomme, directeur du Tour de France : "Cela m'arrive en rentrant de ne plus connaître le code de chez moi"

LCI : On vous sait proche des coureurs pendant le Tour de France. Il se murmure que vous avez le numéro de l'ensemble des cyclistes du peloton. Dit-on vrai ?

Christian PRUDHOMME : Non, absolument pas ! (rires) Je comprends que les gens l'imaginent mais c'est le prisme médiatique déformant. On va me voir à l'image ou sur une photo avec les coureurs, donc on peut le croire... mais non. Pour ne rien vous cacher, je n'ai que dix numéros de coureurs cyclistes. En revanche, j'ai 500 numéros d'élus.

LCI : Dans votre livre, on apprend qu'après le Tour de France, vous oubliez régulièrement le code d'entrée de chez vous et même votre code de carte bleue...

Christian PRUDHOMME : Cela m'arrive après le Tour, oui, de ne plus connaître le code pour rentrer chez moi et d'oublier mon code de carte bleue. Et je me suis en effet retrouvé une année devant chez moi, je ne savais plus quel était le code. J'ai passé une dizaine de minutes devant la porte de mon immeuble. En fait, je n'ai eu qu'à la pousser pour entrer. Il était 19h58 et le système de sécurité ne s'enclenchait qu'à 20h (rires). J'avais un trou de code.