VIDÉO - "Peut-être qu'ils voudraient garder les choses plus secrètes..." : on a rencontré l'homme qui connaît déjà le parcours du Tour de France 2018

LCI : Depuis quelques années, vous êtes connu pour dévoiler le parcours du Tour à venir en avant-première. Comment faites-vous pour obtenir ces informations ?

Thomas VERGOUWEN : Elles viennent de différentes sources. La première, c'est la PQR, la presse quotidienne régionale. Et d'ailleurs, j'ai un petit message à leur passer. Ne le faites pas à l'envers. Ne venez pas voir chez moi ce que je dis pour ensuite écrire la même chose. Je constate en effet que ces dernières années, c'est l'inverse qui se passe. Ça m'embête un peu parce que ça m'empêche de faire le travail correctement. Derrière, je regarde aussi les réservations d'hôtels qui sont effectuées par ASO (l'organisateur de la Grande Boucle, ndlr) et qui sont plus ou moins accessibles. On peut savoir à peu près où ils ont été réservés. En même temps, réserver les hôtels pour le mois de juillet de l'année prochaine au mois de septembre ou octobre, ce n'est pas tout le monde qui le fait. S'il y en a qui sont beaucoup réservés dans un lieu précis, il est fort probable que ce soit pour le Tour de France. Ensuite, il y a les sources personnelles. Ce sont des gens qui m'appellent et me donnent des infos, régulièrement sous couvert d'anonymat. Ils ne veulent pas me dire qui ils sont ou alors ne veulent pas que je parle d'eux sur mon site.

LCI : Comment triez-vous les bonnes et les mauvaises informations qui vous arrivent ?

Thomas VERGOUWEN : Je les relaie seulement lorsque je pense qu'elles sont crédibles. Des "J'ai entendu dire que", j'en ai beaucoup mais ce n'est pas forcément crédible. Quand on regarde une étape du Tour, elle fait un certain nombre de kilomètres. Elle passe d'un point A à un point B. Il faut que ça soit logique par rapport aux étapes qui précédentes et celles qui suivent. En gros, en mettant tout ça ensemble, en recoupant les informations et en vérifiant la faisabilité, on arrive à trouver, si on le fait bien (rires), le parcours du Tour de France de l'année suivante.