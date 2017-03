VIDÉO - Un joueur de Chelsea fait une belle surprise à son père pour ses 50 ans, découvrez sa réaction

Bien plus que la valeur, c'est l’intention qui compte. L’attaquant de Chelsea Charlie Wakefield a voulu surprendre son père et c’est réussi. Le jeune homme lui a offert une Jaguar XE, achetée plus de 28.000 euros, pour ses 50 ans. Une façon à lui de le remercier.





Sur son compte Instagram, il a posté la photo de son père et son cadeau avec un message touchant : "Après avoir préparé son cadeau pendant deux ans, le jour est enfin arrivé. Je n’en serais pas là aujourd’hui sans cet homme, je lui dois tout. En y repensant, il n’a pas raté un match depuis que j’ai commencé le football, à l’âge de 8 ans. Peu importe que la rencontre ait lieu au coin de la rue ou à six heures de route, il s’est toujours sacrifié pour me supporter. En pensant aux kilomètres qu’il a avalés à bord de sa Ford Focus… Il a toujours les belles voitures, mais il n’a jamais eu les moyens d’en avoir une (…) Il m’a suivi depuis le début, m’a rendu humble, a cru en moi et m'a enseigné tout de ce que j’ai besoin de savoir pour les années à venir. Il mérite tout et je ne pourrai jamais assez le remercier. Toutes les personnes que je connais l’aiment. Joyeux anniversaire mon papa, l’homme que je respecterais toujour. Je t’aime".