VIDÉO- Julia "rate sa sieste" mais bat le record du 100 m... des plus de 100 ans

Julia Hawkins n'est pas une arrière grand-mère comme les autres. Après s'être lancé dans la compétition cycliste à l'âge avancé de 81 ans, elle s'est attaquée à la course à pied à 100 ans ! À peine un an plus tard, cette américaine originaire de Louisiane vient de battre le record du monde du 100 m, dans la catégorie des plus de 100 ans. Cette ancienne institutrice a terminé la course en 40'12, soit 6 secondes de moins que la précédente "recordwoman". À 30 secondes près, elle n'était pas loin de battre le record du monde ... tout court !





La compétition s'est déroulé samedi 15 juillet à l'université de Louisiane. Après les talents universitaires, trois athlètes de plus de 80 ans se sont élancées sur la piste. La plus jeune, Christel Donley, encore dans la fleur de l'âge, du haut de ses 82 ans a logiquement gagné la course (21'60), devant Mary Norchauer, 92 ans (33'21). Mais c'est Julia Hawkins, malgré sa place de bonne dernière, qui a fait le buzz. Avec son record et son humour : "J'ai raté ma sieste pour ça", a-t-elle avoué, amusée au Washington Post.