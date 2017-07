VIDÉO – Usain Bolt : "Une reconversion dans le foot ? J’aimerais bien essayer, oui"

Bien sûr, il restera aussi tous les records du monde : celui du 100m, du 200m, du 4x100m… Combien de temps pense-t-il qu’ils tiendront ? "Un bon moment, répond-il, dans ce sempiternel mélange sincère d’arrogance et de lucidité. Je regarde un peu ce qui se passe dans mon sport et je ne pense pas qu’ils seront battus de sitôt. En tout cas pas avant mes 60 ou mes 70 ans." Se pose, enfin, la question de la suite, avec notamment cette idée, qu’il avait lui-même évoquée, de se lancer dans le football. "J’y ai un peu réfléchi et je ne peux rien confirmer, je ne sais pas ce que je vais faire, tempère aujourd'hui cet inconditionnel de Manchester United. Je ne suis sûr de rien mais j’aimerais bien essayer, oui. Ce qui est sûr, c’est que je vais prendre des vacances. Ensuite je parlerai aux gens du foot et je verrai." On a hâte. Mais pas trop non plus.