VIDÉO - Vacances d’hiver : du saut à l’élastique aux airbags, les nouvelles sensations du ski

Ringard le ski de piste classique ? Non, pas encore. Mais de plus en plus concurrencé, c’est certain. Aujourd’hui, seuls 10% des skieurs passent leur journée sur les pistes. Les autres s’adonnent à d’autres découvertes. Les plus pépères préféreront les raquettes ou la luge. A l’opposé les plus téméraires cherchent des sensations encore plus fortes que le simple "tout schuss".





Pour les attirer, les stations, qui se préparent aux vacances d’hiver qui débutent ce samedi 4 février avec la zone C (académies de Paris, Versailles, Créteil, Toulouse et Montpellier), leur proposent donc de nouvelles attractions. Avec un mot d’ordre : encore et toujours plus d’adrénaline. C’est par exemple le cas à Tignes. On y mise notamment sur le saut à l’élastique à ski, avec baudrier et matériel de sécurité compris. Des pistes réservées aux bosses, aux sauts y sont également réservées aux adeptes du slalom. Adrénaline garantie !