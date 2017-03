"Le chenal, j'attends ça avec impatience" raconte Sébastien Destremau, héroïque dernier du Vendée Globe

Sauts de joie pour Sébastien Destremau. Le skipper français a franchi la ligne d'arrivée dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 mars au large des Sables-d'Olonne, terminant 18e de la course et clôturant ainsi la 8e édition du Vendée Globe. Après plus de 124 jours de mer. Le 19 janvier dernier, c'était Armel Le Cléac'h qui franchissait la ligne en vainqueur au terme de 74 jours de navigation.